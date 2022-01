Focolaio Covid in reparto dell'ospedale dei Bambini

Nuovo focolaio in un reparto dell’azienda sanitaria Civico. Dopo i casi di chirurgia plastica, toracica e medicina generale una decina di positivi al Covid sono stati nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale dei Bambini. Sono risultati positivi ai test un operatore sociosanitario, una specializzanda, alcune mamme e tre bambini ricoverati. «La situazione è stata circoscritta - dice il direttore generale Roberto Colletti dell’azienda sanitaria -.

Sono state rispettate le procedure previste dal protocollo e i pazienti positivi sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive che in questi giorni è stato convertito in reparto Covid. I locali sono stati sanificati». Alcuni pazienti negativi sono stati dimessi. Intanto gli hub di vaccinazioni del Civico sono in funzione. «Domenica all’ospedale dei Bambini abbiamo fatto 300 vaccini - aggiunge Colletti - Anche quello all’ospedale Civico funziona ed è aperto. In questi giorni vengono vaccinati i prenotati».



