Gloria Piedimonte, morta di Covid la "Guapa" di Discoring

Si è spenta intorno alla mezzanotte nell’ospedale di Mantova Gloria Piedimonte, l’indimenticabile "Guapa" della trasmissione «Discoring». L’attrice, cantante e showgirl aveva 66 anni ed era ricoverata per complicanze legate al Covid. A darne notizia il figlio Giovanni Piedimonte. «E' scomparsa questa notte, ha lottato fino alla fine. Se ne è andata via senza dolore e con grande dignità», fa sapere.

Nata a Mantova il 27 maggio del 1955, la Piedimonte arrivò giovanissima a Roma per lavorare nel cinema. Venne notata da Gianni Boncompagni, che utilizzò la sua immagine nella sigla di Discoring del 1978, in cui si muoveva ai ritmi del pezzo «Baila Guapa» dei Bus Connection, interpretato dallo stesso Boncompagni che la incitava per tutto il brano. In quel periodo, l’artista recitava anche in teatro accanto a Erminio Macario e Sylva Koscina.

Nello stesso anno incise per la Durium due singoli: «Ping pong space» di genere disco e «Uno» scritto da Andrea Lo Vecchio, che ottennero un buon successo anche all’estero. Nel 1979 uscì il suo primo film come protagonista, «Baila Guapa». Dopo altre comparse in film e fotoromanzi, la Piedimonte nel 1983 uscì con un altro singolo «Ma che bella serata», uscito con grande successo anche in Germania. Tra le sue ultime apparizioni televisive si ricordano quella a «I migliori anni» (2009) su Rai 1 condotto da Carlo Conti e a «Una poltrona per due». Negli ultimi anni l’artista si era all’arte, realizzando diverse tele, che sono state anche oggetto di mostre.



