Green pass per lo Stretto di Messina, ultimatum di Musumeci: «Attendo 24 ore, poi faccio una mia ordinanza»

«Ho il dovere di attendere 24 ore. In caso di silenzio da Roma, domani adotterò la mia ordinanza». Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci dopo la lettera inviata al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendogli un intervento per «sospendere l’iniquo trattamento riservato ai passeggeri non vaccinati sullo Stretto di Messina» e confermando il varo di «provvedimenti straordinari a tutela» dell’isola.

Nella missiva il governatore, ha sottolineato che «la situazione sociale che sta venendosi a crearsi sulle rive dello Stretto si sta acuendo in maniera preoccupante». Chi è sprovvisto del super Green pass, ha osservato Musumeci, ha «fondate ragioni di ritenere di essere stato 'sequestratò» in Sicilia e di «non poter raggiungere il resto del territorio nazionale nemmeno per comprovate ragioni di urgenza, ad esempio collegate a motivi di salute e di accesso alle cure».

