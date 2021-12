Heather Parisi dura sul vaccino ai bambini: «State alla larga dai miei figli»

Heather Parisi prende una posizione molto ferma e precisa sui vaccini per i bambini. La ballerina ed ex showgirl italo-americana che da anni ormai vive con il marito e due dei suoi figli ad Hong Kong, si schiera assolutamente contro e la fa pubblicando un video su quella che definisce "La strage degli innocenti".

La Parisi in un altro post spiega ampiamente la sua posizione: "Mi sveglio ogni mattina con un sorriso. Ma questa mattina, il mio risveglio è stato pieno di perplessità. Non riesco a capacitarmi di alcuni commenti e comincio a dubitare seriamente della lucidità delle persone. Il mio ultimo post è un grido di allarme e di dolore per i bambini che vengono usati come cavie per un'inoculazione che non è stata testata a fondo. Questa non è disinformazione. Lo sappiamo tutti che per mille ragioni “non c’è stato il tempo materiale” per testare questo vaccino sui bambini. Chi crede che il test su 2000 bambini per pochi mesi sia sufficiente a verificare effetti indesiderati, o è un cretino o è un criminale. I miei figli da piccoli hanno ricevuto i vaccini tradizionali, quelli che sono stati testati per anni e che ho ricevuto anche io. Ma ora no. I miei figli non saranno usati per questa sperimentazione di massa, perché questo è ciò che in realtà sta accadendo. State alla larga dai miei figli, perché vi prendo a calci in culo e se fossi nel mio paese vi prenderei con qualcosa d’altro.

Alcuni di voi continuano ad entrare nel mio profilo promettendo di "non seguirmi più" eppure sono ancora qui. Cos’è? In fondo in fondo, quello che dico vi attira? Altri mi bacchettano per dare false informazioni. Io verifico e diffondo documenti e dati ufficiali. Credete ancora a TV, giornali ed esperti che in 2 anni vi hanno detto tutto e il contrario di tutto smentendosi praticamente in ogni cosa che hanno detto? Siete a tal punto ipnotizzati? Oppure, siete per le scelte facili, quelle che non mettono a repentaglio le vostre comodità? Liberi di farlo. E voi donne che attaccate così duramente, vergognatevi! Siete mamme! Come potete permettere che ai vostri figli venga iniettata una sostanza di cui non si conoscono le conseguenze nel breve, medio e lungo periodo per prevenire una malattia per la quale corrono un rischio pari a ZERO? Per proteggere gli adulti? Ma questo è contro natura ed è criminale. Da quando si sacrificano le vite più giovani per quelle più vecchie? La storia non dimentica. Siate dannate per l'eternità".

