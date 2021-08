Hub per vaccini aperti nel Catanese anche a Ferragosto

Vaccinazioni anti-Covid anche a Ferragosto, in provincia di Catania. Dalle ore 8 alle ore 20 sarà possibile ricevere il vaccino presso l’Hub di Catania. Dalle ore 8 alle ore 14 saranno, invece, aperti al pubblico gli Hub di Acireale, Bronte, Caltagirone, Misterbianco, Sant'Agata Li Battiati e il Punto di Vaccinazione di Giarre. Negli Hub, grazie all’open days voluti dal Governo Musumeci, è possibile vaccinarsi con Pfizer e Moderna, senza prenotazione, fino al 24 agosto. Dalle ore 18 alle ore 24, previa prenotazione, sarà possibile, inoltre, ricevere informazioni e prenotare la vaccinazione presso gli infopoint di Nicolosi, Pedara, Stazzo, Trecastagni, Viagrande e Zafferana. A Ferragosto nei Punti di Vaccinazione Territoriali e Ospedalieri (PVT e PVO) dell’Asp di Catania non saranno effettuate vaccinazioni (il PVT di Adrano rimane chiuso anche il 14 agosto), ad esclusione, come già anticipato, del Punto di Vaccinazione di Giarre. Dal 16 agosto si rimodula, inoltre, l’attività dei PVT e PVO dell’Azienda sanitaria che saranno aperti al pubblico da lunedì a domenica dalle ore 8 alle ore 14.



