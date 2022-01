Il sindaco di Taormina pronto a chiudere le scuole

Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, è pronto a chiudere le scuole nel territorio della cittadina turistica vista la situazione preoccupante della pandemia. «In tutto sono 189 i casi a Taormina - ha riferito il primo cittadino, nel suo consueto bollettino Covid del venerdì -, in una settimana si sono aggiunti 95 positivi in più, tra dati ufficiali e non ufficiali, quelli, cioè, che ci arrivano dalla richiesta di raccolta dei rifiuti da parte di chi ha contratto il virus. Si tratta di una situazione che rappresenta l'andamento generale. In ogni caso se entro domenica non arrivasse un provvedimento in tal senso, in ambito nazionale e regionale, anche se non è diretta competenza dei sindaci, consultandomi anche con gli altri colleghi, sarò costretto a chiudere le scuole per problemi igienico sanitari».



