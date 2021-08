Sicilia, il bollettino del 7 agosto, 776 nuovi casi e 7 morti

Oggi, 7 agosto, il totale dei casi in Sicilia si attesta a 247.816, con 13.411 attuali e 776 nuovi contagi (13 in meno rispetto alle 24 ore precedenti). Le persone decedute sono state 7 (ieri erano nove) e sostanzialmente la situazione si mantiene costante.

Pubblicità

In 24 ore i tamponi processati sono stati 17.662. L’incidenza scende al 4,4% ieri era al 5,4%. Purtroppo l’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Sul fronte ospedaliero sono adesso 441 i ricoverati, 24 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 47 i ricoverati, 5 in più.

Questo, infinr, il particolare delle province con i casi attuali e l'increment giornaliero fra parentesi

Palermo: 72.966 (127)

Catania: 62.987 (197)

Messina: 27.507 (35)

Siracusa: 17.677 (62)

Trapani: 15.463 (76)

Ragusa: 15.321 (59)

Caltanissetta: 14.476 (121)

Agrigento: 14.173 (70)

Enna: 7.246 (29)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA