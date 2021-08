Il punto vaccinale dell'Asp di Catania fa tappa a Acicastello

Al via da domani il tour del punto vaccinale mobile allestito dall'Ufficio emergenza Covid Catania. Si comincia giovedì 5 agosto con "Aperivax" al lido Bellatrix di Acicastello a partire dalle ore 21. L'iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione e dall'assessorato della Salute, mira a proseguire in modo costante la campagna di vaccinazione anche nel periodo estivo.

"Il virus - spiega Pino Liberti, commissario emergenza Covid Catania - non è andato in ferie. E la doppia dose di vaccino resta l'arma migliore per difendersi: evita l'ospedalizzazione, le complicanze e le chiusure forzate, che sarebbero un disastro per l'economia. La presenza di un punto vaccinale mobile nei luoghi della movida, e non solo, vuole essere una ulteriore opportunità offerta a chi non si è ancora vaccinato".

Nella struttura mobile saranno presenti medici e informatici e sarà garantita tutta l'assistenza necessaria post vaccino. A chi si sottoporrà alla somministrazione sarà offerto un aperitivo analcolico.

ll tour nei prossimi giorni toccherà gli stabilimenti balneari, altri luoghi della movida e diverse località turistiche.

