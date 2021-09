In calo costante il numero dei contagiati, sono 464 nelle ultime 24 ore in Sicilia

Davanti aI Tribunale di Catania, due ex rettori e sette capi di dipartimento (rinviati a giudizio) oltre al prorettore (giudicato in abbreviato). I reati contestati, a vario titolo, sono l’abuso d’ufficio e il falso e per due imputati, Basile e Drago, anche la corruzione per atti contrari ai propri doveri