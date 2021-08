Incidente a Viagrande: morto un uomo di 57 anni

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale Viagrande-Monterosso Etneo all'altezza di via Pertini. Lo scontro e' avvenuto tra un motociclista e un'autovettura. La vittima è un uomo di 57 anni che viaggiava a bordo di uno scooter, che per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Peugeot 207. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, carabinieri, vigili del fuoco e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello scooterista.

