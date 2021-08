Jesse Jacksono e la moglie ricoverati per Covi a Chicago: sono entrambi vaccinati

Jesse Jackson e sua moglie Jacqueline sono stati ricoverati in ospedale dopo essere risultati positivi al Covid-19. Lo ha riferito la sua organizzazione, la Rainbow PUSH Coalition, spiegando che l’iconico leader dei diritti civili, 79 anni, e sua moglie, 77, sono stati portati al Northwestern Memorial Hospital nella loro nativa Chicago. Il gruppo non ha rivelato le proprie condizioni. Entrambi sono vaccinati con tutte e due le dosi, tanto che Jackson è stato da sempre una voce autorevole a favore dei vaccini nella comunità nera che attualmente ha uno dei tassi di vaccinazione più bassi di tutto il Paese.

Sempre a gennaio, Jackson, che ha il morbo di Parkinson, è stato ricoverato alla Northwestern per 'disturbi addominalì e ha subito un intervento chirurgico alla cistifellea prima di trascorrere tre settimane in un centro di riabilitazione per un "breve periodo di esercizio e terapia".



