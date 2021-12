L'unica ostetrica a Lipari si ammala di Covid

L’unica ostetrica in servizio all’ospedale di Lipari è risultata positiva al covid e nessuno è stato mandato per reintegrarla. «E se ci fosse un parto urgente?» si chiedono le isolane. «Ma - si domanda la gente - visto che l’Asp ha dimostrato di non avere interesse per l'ospedale di Lipari perché questo non viene accorpato al Papardo dove il dottor Mario Paino, direttore generale, nativo di Lipari, ha dimostrato di saperlo gestire in modo straordinario?».



