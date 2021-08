L'appello di Musumeci: «Vaccinatevi!»

«Non mi preoccupa l’aumento di contagi. Mi induce ad occuparmene di più. Guai se ci dovessimo preoccupare noi che gestiamo la pandemia. Siamo sempre all’erta, non ci siamo mai rilassati, non abbiamo mai abbassato la guardia. Sapevamo di questa evoluzione nei contagi, ancora non siamo in una zona di criticità, ma certamente se avessimo più vaccinati e più prudenza nella condotta singola e collettiva, noi non avremmo necessità di guardare all’autunno con particolare apprensione». Lo ha detto il presidente Nello Musumeci all’inaugurazione di 17 nuovi posti letto in terapia intensiva al Policlinico di Palermo.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA