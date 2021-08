Lombardia e Lazio acquistano Dpi per il personale sanitario dalla Sicilia

Le Regioni Lombardia e Lazio acquistano Dpi in Sicilia per mettere in sicurezza il personale sanitario. A rifornire il sistema ospedaliero delle due regioni è il gruppo «Montalbano Protection», con stabilimento a Carini (Pa), che fa parte del Distretto Meccatronica della Sicilia.

L’azienda, tra le prime a riconvertire la produzione all’inizio della pandemia producendo l’intera filiera di dispositivi di protezione e sicurezza, si è aggiudicata due maxi gare per la fornitura di 10 milioni di pezzi in un anno, tra camici e calzari ospedalieri. In particolare, alla Regione Lazio andranno 6 milioni di calzari, alla Regione Lombardia 4 milioni di camici. Si tratta di commesse per circa 4 milioni di euro. Le prime consegne sono già partite.

«Il band 'made in Sicily', lanciato l’anno scorso dal Distretto per valorizzare le nostre produzioni, ha riscosso successo perché si tratta di prodotti all’avanguardia, di qualità e con le certificazioni regolari, al cospetto di partite di mascherine provenienti dall’Estremo oriente senza alcuna garanzia per la salute e la sicurezza del consumatore che hanno invaso il Paese - dice Antonello Mineo, presidente del Distretto Meccatronica - Abbiamo creato un sistema che non esisteva grazie alla visione imprenditoriale e sociale delle nostre aziende, che hanno dimostrato grande capacità di reazione rispetto a una crisi sanitaria, sociale ed economica tra le più gravi dal Dopoguerra». (ANSA).



