La Sicilia fra le 7 regioni che non hanno raggiunto il 100% del personale scolastico vaccinato

E’ del 6,1 la percentuale del personale scolastico che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino mentre in 7 regioni - Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Campania, Toscana e Calabria - il 100% del personale risulta aver concluso la vaccinazione. Tra i non vaccinati, spicca il personale di Bolzano, con il 21,2% segue Trento con il 18%, poi Valle d’Aosta, Piemonte, Sicilia, Basilicata con il 10,9% di non vaccinati, Lombardia (10,5%), Umbria, Liguria, Puglia, Sardegna con il 5%, Emilia Romagna, Veneto e infine le Marche con il 3%. I dati li ha mostrati Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, che nel corso dell’evento di Cittadinanzattiva di stamane, ha presentato un’anteprima del Report Gimbe sulla Sicurezza covid 19 nelle scuole.

