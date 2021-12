Le Regioni: "Al lavoro solo con super green pass rafforzato"

«Al Governo chiederemo l’introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro. Questa richiesta sarà oggetto di un incontro oggi con l’Esecutivo». È quanto hanno sostenuto i governatori nell’ambito della Conferenza delle Regioni che si è riunita oggi.

Pubblicità

Indirizzare l’attività di contact tracing sui non vaccinati e sui contesti di maggior rischio di diffusione del coronavirus e passare dalla quarantena all’autosorveglianza per i contatti di positivi vaccinati, riducendo per questi il ricorso ai tamponi. E’ quanto scrivono i governatori nel documento condiviso in Conferenza Regioni e inviato al governo sulla riduzione della quarantena per i contatti di positivi vaccinati con dose booster. La proposta dei presidenti di Regione è di “mantenere la quarantena per tutti i contatti non vaccinati” e di mantenere una strategia di testing nelle persone a rischio, come gli immunocompromessi, o per i contesti sanitari e socioassistenziali.



Infine i governatori chiedono al governo di permettere la graduale attivazione di meccanismi di automatizzazione per la comunicazione dell’isolamento e della quarantena e per la raccolta di informazioni sullo stato di salute e sui contatti.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA