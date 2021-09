Messina, Red Ronnie non vuole mostrare il green pass e non lo fanno entrare al museo

Niente green pass e neppure eccezioni. Il noto conduttore televisivo Red Ronnie è stato lasciato fuori dal museo di Messina per non avere esibito il "passaporto verde". A raccontare l’episodio sui social è stato lo stesso Red Ronnie e un suo amico messinese. I due ne hanno fatto una questione di privacy.

"Non ci hanno fatto entrare al Museo di Messina - ha commentato sui social Red Ronnie -. Stamattina Fabio Di Bella voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. Ma all’ingresso ci hanno chiesto di esibire il pass verde. Io ho detto che ce l’avevo (e ce l’ho perchè ieri ho fatto tampone per prendere l’aereo), ma che non intendevo mostrarlo perchè la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto dalla privacy. Ho detto anche che gli avrei firmato una dichiarazione dove asserivo di averlo lo skif pass, ma di farmelo scannerizzare no. Nulla. Hanno chiamato al telefono il direttore che non ha voluto riceverci e ha detto di chiamare i carabinieri. Il direttore non mi ha voluto ricevere, ma noi resistiamo".

