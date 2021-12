Militari no vax, l'ultimatum del Governo: «Basta tolleranza»

«Le resistenze ci sono, sarebbe stupido negarlo, ma abbiamo oltre il 92% dei militari che hanno ricevuto almeno una dose. Sicuramente questa resistenza non verrà più tollerata, il militare a cui è stato intimato il vaccino, ha venti giorni, come previsto dalla legge, poi scattano le sanzioni». Così Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, ospite di Adnkronos Live, rispondendo a una domanda sui militari non vaccinati.

«Il militare deve essere il primo a dare l’esempio, e i vaccini sono l'arma letale contro la pandemia, quel 6 o 7% subiranno le conseguenze, proveranno sulla loro pelle che esiste una legge e esiste una sanzione», conclude Mulè.



