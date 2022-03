Moderna annuncia booster bivalente specifico per Omicron

Moderna annuncia l’avvio di uno studio di fase 2 su un candidato vaccino booster bivalente contro Covid-19, specifico per Omicron, denominato mRna-1273.214. Si tratta di un prodotto mirato alla variante Omicron di Sars-CoV-2 - spiega l’azienda americana - che combina il candidato booster specifico per Omicron mRna-1273.529 con il vaccino anti-Covid Spikevax* (mRna-1273). Lo scudo '2 in 1' è stato somministrato al primo partecipante al trial.

Lo studio ne estende uno precedente - precisa Moderna - e valuterà l'immunogenicità, la sicurezza e la reattogenicità di mRna-1273.214 come singola dose di richiamo negli adulti di età pari o superiore a 18 anni, che hanno precedentemente ricevuto il ciclo primario con due dosi di Spikevax e una terza dose dello stesso (dimezzata rispetto alle precedenti), con quest’ultima fatta almeno 3 mesi fa. Moderna prevede di arruolare circa 375 persone, in una ventina di centri negli Stati Uniti.

