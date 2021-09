Nella sala operativa del 118 di Palermo 12 operatori positivi

Dodici tra operatori e infermieri della sala operativa del 118, a Palermo, sono risultati positivi al Covid. Sono tutti vaccinati con doppia dose e nessuno di loro è ricoverato. Anche qualche familiare degli operatori è risultato positivo.

«Un problema per la gestione della sala operativa - dicono Giuseppe La Barbera, segretario aziendale Nursing up, e Mario Di Salvo Fials - Il carico di lavoro è lo stesso ma le unità impegnate sono di meno. Questo potrebbe comportare anche la riduzione delle postazioni. Serve una costante sanificazione dei luoghi e il controllo costante del personale che è rimasto al lavoro. Poi anche un sierologico per verificare gli anticorpi presenti negli operatori tra i primi ad essere vaccinati».

Secondo i sindacalisti la centrale andrebbe chiusa per una giornata e sanificata. Per quel giorno le chiamate potrebbero essere gestire dalle altre sale dell’isola. «La situazione è sotto controllo - dicono i vertici del 118 - I locali sono stati sanificati e gli operatori vengono sottoposti a tamponi. Da domani faremo anche un controllo con il sierologico».

