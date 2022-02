Ok alla dad per gli studenti delle Egadi in caso di maltempo

L’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione ha accolto la richiesta avanzata dall’amministrazione comunale di Favignana di applicazione della Dad in caso di condizioni meteo-marine che impediscano agli studenti residenti nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo di raggiungere la città di Trapani, dove frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Richiesta avanzata tramite una lettera inviata all’assessore Roberto Lagalla e alla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale in provincia di Trapani, Tiziana Catenazzo, dall’assessora all’Istruzione Dafne Borgia lo scorso 13 dicembre.

Pubblicità

"Ringraziamo l’assessore Lagalla per aver accolto la nostra richiesta. L’insularità non può essere un fattore di penalizzazione e di impedimento del diritto allo studio delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che devono necessariamente raggiungere Trapani per andare a scuola - ha detto il sindaco del Comune di Favignana-Isole Egadi Francesco Forgione - Il diritto alla cultura e al sapere dei nostri giovani deve essere garantito in tutte le forme, anche attraverso strumenti come la dad che possono e devono intervenire quando le condizioni meteo-marine impediscono il raggiungimento dei loro istituti. Una buona cosa che la Regione abbia colto il problema che noi, come amministrazione, abbiamo posto». L'assessore regionale Lagalla ha anche dato piena disponibilità ad un incontro dedicato al diritto allo studio nelle isole minori.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA