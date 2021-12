Ordine dei Medici di Agrigento: «Colleghi senza terza dose saranno sospesi»

E’ in arrivo, nell’Agrigentino, l'elenco dei medici in servizio in provincia non ancora in regola con la somministrazione della terza dose. Medici che rischiano la sospensione dall’attività professionale. "È importante che i medici non ancora in regola si sottopongano alla somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid-19 entro il 150° giorno dall’inoculazione della seconda dose - ha spiegato Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento (Omceo) - pena la sospensione del professionista dallo svolgimento della propria attività».



