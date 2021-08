Padre e figlia morti di Covid nel giro di 48 ore: entrambi non erano vaccinati

Appena due giorni fa moriva per Covid un anziano di 83 anni, Gioacchino Venuta, il cui nucleo familiare era stato interamente contagiato a Nicosia, e adesso lo stesso drammatico destino è toccato alla figlia Annamaria, di 48. Una tragedia familiare che si è consumata in 48 ore nella comunità nicosiana che conta adesso 10 morti per il virus con un nuovo rialzo dei contagi adesso passati da 31 a 48 con la spinta della variante Delta.

«Il virus, come si può purtroppo vedere - ha commentato il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli amareggiato per il dramma familiare causato dal contagio - è ancora pericolosissimo e uccide. Abbiamo tutti il dovere di tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari e di tutta la nostra comunità. Prego quanti abbiamo avuto disposizione di quarantena di osservarla scrupolosamente». Intanto a Enna ci sono 21 nuovi positivi per un totale di 142 contagiati di cui 7 in ospedale (1 in terapia intensiva) e 74 persone in quarantena. E a Barrafranca resta il primato amaro per incidenza nuovi contagi: dei 162 casi, sono 28 quelli accertati nelle ultime ore e sono 69 le persone in quarantena. A Barrafranca l'Asp ha disposto due giornate di vaccinazione anti Covid per domani e dopodomani dalle 9 alle 13 all'Ospedaletto.

Sale il livello di allerta anche a Valguarnera che passa da 42 a 55 casi Covid nelle ultime ore e la sindaca Francesca Draià sollecita a «sottoporsi a tampone e a non perdere l'occasione per vaccinarsi». Aumentano i positivi anche a Villarosa, con 5 nuovi casi che portano a 20 il totale mentre sono 23 le persone in isolamento. Due i nuovi positivi a Pietraperzia dove sono in tutto 33 i contagiati. Un guarito a Calascibetta fa scendere a 14 il totale dei positivi e sono 14 le persone in quarantena. Sono stati 12, passando alla situazione nella zona nord, i nuovi casi Covid a Leonforte per un totale di 36, mentre a Centuripe si passa da 2 a 8 positivi con 8 persone in quarantena. Risale il dato sui contagi anche a Troina. Dopo quasi 2 mesi di calo e di zero fisso nella casella dei nuovi positivi, sono adesso 13 i contagi e per altri 4 si attende l'esito del tampone molecolare. La nuova giornata di vaccinazioni a Troina si terrà il 27 agosto all'Oasi. Si riduce invece a 2 il numero dei positivi a Regalbuto, dove ieri sono stati effettuati circa 300 vaccini. Oggi le vaccinazioni si terranno ad Assoro nella sede della protezione civile, a Nissoria e a Centuripe all'antiquarium.



