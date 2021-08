Pallavolista Marcon sui social: «Ho una pericardite post vaccino. Chi paga per questo?»

«Non so se vi può interessare, ma io ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino. Chi paga il prezzo di tutto?». E’ a Bergamo il primo caso noto di atleta con complicazioni legate, o quanto meno conseguenti, al siero anti-Covid-19, profilassi sanitaria obbligatoria anche pevaccinale a due dosi. Francesca Marcon, pallavolista di lungo corso, in forza al neonato Volley Bergamo 1991 radunatosi mercoledì 18 senza di lei, ha denunciato dai propri profili social il danno ricevuto che ne sta compromettendo il proseguimento dell’attività agonistica: «Forse questo mio discorso può risultare un pò blasfemo, ma mi chiedo: non esiste una forma di 'risarcimentò per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?», l’interrogativo della schiacciatrice originaria di Conegliano, 38 anni compiuti lo scorso 9 luglio, già nel vecchio Volley Bergamo (ex FoppaPedretti) nella stagione 2017-2018 dopo essere cresciuta nella Spes a casa sua passando anche per Busto Arsizio e tornata nel capoluogo orobico la scorsa estate dopo le esperienze a Casalmaggiore e Giorgione. Niente complottismo, precisa 'Cisky', nota per essere stata la fidanzata dell’ex ciclista Mario Cipollini, vincitrice in azzurro dei Giochi del Mediterraneo (2009) e con le bustocche di 1 campionato, 1 Coppa Italia, 1 Coppa CEV e 1 Supercoppa Italiana (2012): «Premetto che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma». Dalla società attendono nuove dai medici, ma Marcon intanto è costretta a prolungare le vacanze da sportiva senza idoneità: le compagne agli ordini del coach Lino Giangrossi hanno appena cominciato ad allenarsi con una seduta in piscina.



