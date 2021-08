Per l'Ue, la Sicilia è già rossa assieme a Sardegna, Toscana, Marche, Calabria.

Restano cinque le regioni italiane rosse nelle mappe settimanali dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche, Calabria. Tutto il resto dell’Italia è in giallo, ad eccezione del Molise che è verde. Rispetto alla mappa del 12 agosto, passa da verde a gialla anche la Provincia autonoma di Bolzano.

Peggiora la situazione in Germania (tornata tutta in giallo con alcune regioni ad Ovest in rosso), in Francia (tornata tutta rossa, con il Sud rosso scuro), nei Paesi Baltici (due rossi e uno solo giallo) e in Grecia (tutta rossa).

