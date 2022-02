Primo hub vaccinale in una scuola in Sicilia: dosi al Polivalente di S. G. la Punta

Verrà inaugurato ufficialmente venerdì 18 febbraio, a partire dalle ore 9:30, l'hub vaccinale al Polivalente di San Giovanni la Punta. Il primo centro in Sicilia all'interno di un plesso scolastico grazie all'iniziativa del Comune di San Giovanni la Punta e dell'Assessorato alle politiche scolastiche rappresentato dall'assessore Piermaria Capuana. Il centro vaccinale all'interno dell'Auditorium del Polivalente vaccinerà studenti, docenti, personale ATA e amministrativo grazie al lavoro del personale dell'ufficio per l'emergenza Covid-19 rappresentato dal dott. Giuseppe Liberti. hub vaccinale al Polivalente che coinvolgerà tutti gli istituti superiori, secondari e primari del territorio di San Giovanni la Punta.

"È partito tutto da una semplice idea trasformata poi in proposta - afferma l'assessore alle politiche scolastiche del Comune di San Giovanni la Punta Piermaria Capuana - per venire incontro all'emergenza legata al Covi-19. Il tutto è partito da coloro che rappresentano il nostro futuro, gli studenti. È stato un onore e un piacere attivare la macchina operativa, con San Giovanni la Punta e il Polivalente primo istituto scolastico in Sicilia ad ospitare un Hub Vaccinale. Esempio di educazione civica che porterà una sinergia verso l'iniziativa che merita dei ringraziamenti per il prezioso contributo di competenza e fattiva collaborazione innanzitutto del sindaco di San Giovanni la Punta Nino Bellia, del commissario per l'emergenza Covis-19 Giuseppe Liberti, del dottor Priolo e del dottor Condorelli dell’ufficio per l’emergenza Covid-19; grazie poi anche al vice presidente della consulta provinciale studentesca Claudio Giulio e al presidente della Commissione territoriale delle scuole dei paesi etnei Riccardo Marcantonio”.

"Un plauso anche a tutti coloro che aderiranno sfruttando l’opportunità di vaccinarsi in piena coscienza".

