Prorogata fino al 14 settembre la zona arancione a Niscemi, torna gialla Barrafranca

È stata prorogata fino a martedì 14 settembre (compreso) la «zona arancione» a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Lo prevede un’ordinanza firmata questa sera del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Nel Comune viene consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (ad eccezione dei conviventi). Nessuna proroga per la «zona arancione» a Barrafranca, in provincia di Enna, in scadenza sempre nella giornata di oggi.

