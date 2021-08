Razza: «Vaccinazioni in Sicilia crescono ma ancora non basta»

«Ieri in Sicilia sono cresciute le prime vaccinazioni (oltre diecimila), ma ancora non basta. Il mio invito è, e resta, lo stesso: prenotarsi e proteggersi, perché non possiamo pagare il prezzo altissimo di ospedali pieni e attività economiche a rischio. Nei prossimi giorni avvieremo una nuova campagna di informazione: sono convinto che esistano persone che hanno bisogno di maggiori risposte ai loro quesiti, gente ben diversa da chi pensa di sovvertire il buon senso e le istituzioni come i troppi sedicenti no-vax/no-pass».

Pubblicità

Lo ha detto l’assessore della Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, a margine di un evento in corso a Gangi, nel Palermitano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA