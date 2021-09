Riaprono le scuole ma i contagi non salgono: «Cauto ottimismo»

«A dieci giorni dalla riapertura delle scuole non si vedano al momento segni di risalita» dei contagi da Covid: lo rileva il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook che, pur sottolineando come sia «molto presto per trarre conclusioni, suggerisce un «cauto ottimismo».

«La situazione è buona: il numero dei contagi continua a scendere, come quello dei ricoverati nelle unità di terapia intensiva; i decessi sono stabili», ha detto all’ANSA.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA