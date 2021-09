Rischio file e caos per riapertura scuole materne con 2,7 milioni di Green pass da controllare

C'è il rischio caos domani all’apertura delle scuole materne: 1 milione e 330 mila bambini dai 3 ai 5 anni e i loro genitori saranno infatti coinvolti nelle procedure organizzative che prevedono che le scuole ogni giorno debbano effettuare quasi 2,7 milioni di controlli manuali del Green pass. Il rischio, secondo i calcoli della la rivista specializzata Tuttoscuola.

Sono 53.476 mila le scuole statali e paritarie sul territorio che hanno 13.234 sedi delle scuole statali dell’infanzia e 8.590 in quelle paritarie (comunali e private).

Nella fascia d’età dai 3 e i 5 anni è normale la presenza dei genitori all’inizio dell’attività scolastica per favorire l'inserimento e l’impatto con il nuovo ambiente. Nella scuola dell’infanzia pertanto sono attesi, come ogni anno, molti genitori. Un tema è anche quello della gestione dell’inserimento alla scuola materna dei bambini i cui genitori sono sprovvisti della certificazione verde. In ogni caso bisogna controllare manualmente i green pass di un milione e 330 mila genitori (o familiari accompagnatori). Un’operazione non da poco, concentrata nell’arco di circa un’ora, prevalentemente tra le 8 e le 9 del mattino, e che dovrà essere ripetuta otto ore dopo (o prima per l’11% di scuole che fanno orario ridotto) quando i genitori o accompagnatori (spesso non le stesse persone del mattino, in quanto i genitori si alternano oppure si avvalgono di nonni, tate, etc) li verranno a riprendere.

Quasi 2,7 milioni di controlli manuali ogni giorno. Certamente la sostenibilità della gestione varierà molto tra piccole scuole con pochi alunni macro istituti con tante classi. Ci sono casi limite - evidenzia l’analisi di Tuttoscuola - come quello della scuola di San Cesareo (Roma) che di sezioni ne ha ben 19 con 425 bambini oppure nelle scuole di Acerra e Giugliano (Napoli) che di sezioni ne hanno ciascuna 17 rispettivamente con 338 e 329 bambini iscritti l’anno scorso o anche la scuola di Ghedi (Brescia) anch’essa con 17 sezioni e 364 bambini. Ad una media di mezzo minuto per persona, in una scuola tipo con 100 bambini, per i controlli il tempo di attesa potrebbe arrivare fino a 50 minuti oppure la metà se al controllo vengono assegnate due persone. Per una scuola con 200 bambini potrebbero occorrere fino a 100 minuti con un solo addetto al controllo oppure la metà con due addetti. Ma i problemi non sono finiti qui, e riguardano i genitori non dotati di green pass. Non potendo entrare, dovranno lasciare i bambini alla porta di ingresso della scuola. Ma a chi? Questi problemi si inaspriscono nei casi di alunni con disabilità, di alunni non supportati da una rete familiare forte (come una parte rilevante di alunni stranieri) e quando i genitori devono venire a prendere i figli durante l’orario scolastico per una indisposizione. In quel caso il genitore deve firmare.



