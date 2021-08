Sindaco del Palermitano positiva insieme al marito: «Sintomi lievi grazie al vaccino

"Il vaccino è l’unica arma per affrontare questo virus e vaccinarsi è un dovere morale e un atto d’amore nei confronti di se stessi e dei propri cari". A dirlo è Michela Taravella, sindaco di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, risultata positiva al Covid insieme al marito. L’esito del tampone molecolare è arrivato ieri pomeriggio ma il primo cittadino già dallo scorso 16 agosto, dopo aver ricevuto la notizia della positività di un familiare, è in isolamento. Prima fiduciario poi obbligatorio.

"Negli ultimi giorni abbiamo cominciato ad avere qualche sintomo - racconta -, pur essendo tutti vaccinati con doppia dose... Per fortuna e grazie a Dio! Perché, se così non fosse stato, oggi forse non saremmo a casa nostra, con la possibilità di sottoporci alle cure domiciliari, da protocollo". Le condizioni di salute del sindaco sono buone. "Molto raffreddati, ma stiamo bene, i sintomi del virus sono più attenuati grazie alla efficacia del vaccino".

