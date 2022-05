Speranza: «La pandemia non è finita e per l'autunno forse nuovo vaccino contro le varianti»

"Guai a pensare che la pandemia sia scomparsa, la circolazione è ancora piuttosto elevata e dobbiamo tenere un elemento di attenzione. Le mascherine restano uno strumento da considerare quando questa serve, e poi ci sono i vaccini: abbiamo voltato pagina grazie al fatto che il 90% degli italiani ha concluso il ciclo primario". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, intervistato da Sky TG 24. "Dobbiamo insistere con le terze dosi, la mia raccomandazione è quella di farla - sottolinea -. Abbiamo individuato alcune categorie per cui è raccomandato un secondo booster: a tutte le persone che hanno superato gli 80 anni, quelle che vivono in una Rsa e a quella tra 60-79 anni che hanno fragilità. "L'auspicio dell’autorità scientifica a livello internazionale e che in autunno potremmo avere un nuovo vaccino" anti-Covid "adattato alla variante Omicron" di Sars-CoV-2. "Non abbiamo ancora date certe scritte sul calendario, ma l'ipotesi prevalente è che in autunno, ci auguriamo per l’inizio" della stagione, "potremmo avere un vaccino adattato alle nuove varianti" del virus. E "qualora questo fosse vero, noi immaginiamo di poter offrire questo vaccino anche a una fascia di popolazione molto più larga".

Il ministro della Salute ha poi raccomandato: «Usiamo la mascherina in tutte le occasioni in cui c'è un rischio di contagio». «In alcuni casi c'è un obbligo di legge della mia ordinanza perchè i rischi sono molto più significativi», ristretti a trasporti, "dove le presenze sono in forte crescita", mondo della sanità e tutti i luoghi al chiuso dove si svolgono eventi di sport e spettacolo. Per i luoghi di lavoro, precisa Speranza, non c'è un obbligo normato ma «le organizzazioni di rappresentanza hanno scelto di mantenere i Protocolli vigenti che indicano l’uso della mascherina come corretto».

