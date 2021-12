Troppi bimbi positivi, sindaco del Trapanese mette le scuole in dad

«Occorre evitare assembramenti: sospesi tutti i momenti previsti nel programma natalizio. Firmata l’ordinanza che fino alle vacanze natalizie prevede la didattica a distanza in tutte le scuole». Lo afferma il sindaco di Castellamare del Golfo Nicolò Rizzo che ha sospeso le attività natalizie rimaste ancora in programma dopo che era già stato annullato il capodanno in piazza ed altre manifestazioni al chiuso. Ieri sera sono stati smontati gli stands di "cioccolato e dintorni" nella zona pedonale del centro città e le manifestazioni di degustazioni e musicali previste a seguire sono state tutte sospese per l’aumento dei contagi da Covid-19.

"Oggi è già stato chiuso in presenza il plesso Mignosi, dove circa 16 bambini sono risultati positivi al Covi-19 ed altri bambini in altre classi ed in altri plessi sono stati contagiati. Tanti con le famiglie sono in quarantena. Sono in dovere di tutelare la salute pubblica e - spiega il sindaco Nicolò Rizzo - in stretto contatto con le autorità sanitarie per monitorare i casi di positività nelle scuole, seppur dispiaciuto, non posso che annullare ogni momento di condivisione pubblica che può portare alla trasmissione del virus. Invito ancora tutti a vaccinarsi, a proteggere i più piccoli vaccinandoli e rispettare le misure anti covid in vigore: indossare la mascherina, disinfettare mani ed oggetti ed evitare assembramenti".



