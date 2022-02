Vaccini, comincia oggi anche in Sicilia la somministrazione del Novavax

Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, comincia da oggi in tutta la Sicilia la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell’azienda Novavax, autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco e su disposizione dell’assessorato regionale della Salute.

Il nuovo strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni di età, che non si siano ancora accostati ad alcun tipo di vaccino anti-SarsCoV2. Il Novavax viene somministrato per via intramuscolare con un ciclo di due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra.

Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ha spiegato ieri che «il Novavax è un vaccino basato su una tecnologia un pò più classica, consolidata perché si basa sull'uso di proteine ricombinanti associate a una sostanza chiamata saponina che ne aumenta la capacità immunizzante. In termini di efficacia, di profilo di sicurezza, non diversifica certo dai vaccini che ci hanno aiutato a uscire da questa situazione fino ad adesso».

«Se però questo tipo di maggior classicità nella preparazione servirà a convincere anche solo una persona in più, sarà comunque un vaccino che ha svolto un compito importante. Non dimentichiamoci - ha detto ancora - che se oggi siamo in questa situazione, con le riaperture, lo dobbiamo alla campagna vaccinale. Noi oggi abbiamo più dell’89% delle persone che hanno ricevuto il ciclo vaccinale primario e 37,4 milioni di persone che hanno ricevuto la dose di richiamo»

