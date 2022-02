Vaccini, Open day in provincia di Siracusa

Oltre alla prenotazione delle dosi anticovid per accedere ai centri vaccinali, possibile nel portale di Poste Italiane, Asp Siracusa riparte con l’Open day che permetterà a tutta la popolazione in target di avere la somministrazione di prima, seconda o terza dose. Sarà possibile presentarsi liberamente ai centri vaccinali della provincia di Siracusa. Lo rende noto l’azienda sanitaria con una nota. "Tenuto conto delle attuali prenotazioni, che non superano il 20 per cento delle disponibilità giornaliere - spiega l’Asp Siracusa - cambiano anche le giornate di accesso ai punti vaccinali della provincia: dalle aperture in alcuni giorni della settimana a quelle alternate, mattina o pomeriggio. In generale, si punterà sui weekend, preferiti dai cittadini, mantenendo comunque la copertura esistente su tutto il territorio».

Pubblicità

«La nuova fase che stiamo vivendo impone un cambiamento delle modalità e dei tempi di accesso alle strutture vaccinali - dice il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra - tenuto conto anche della possibilità di vaccinarsi con i medici di medicina generale e le farmacie che hanno aderito. In questa fase abbiamo ritenuto opportuno rimodulare le aperture degli hub e dei centri vaccinali sulla base delle prenotazioni e del numero complessivo di vaccini che vengono eseguiti giornalmente, consentendo anche in open day l’accesso alla vaccinazione per raggiungere al più presto la copertura totale con le dosi booster e, soprattutto, incrementare le vaccinazioni nella fascia pediatrica che attualmente è la meno coperta».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA