Vaccini per 800 bambini a Catania: il successo della campagna nell'hub di via Forcile

Importante incremento del numero dei vaccini in Sicilia, dove si contano 11 mila prime dosi, circa 3.000 nella provincia di Catania, 800 delle quali relative alla fascia 5-11 anni. Quasi 14.500 il complessivo di ieri nella provincia di Catania tra prime, seconde e terze dosi. Nell’ex mercato ortofrutticolo di via Forcile - uno degli hub della Regione da ieri aperto fino alle 24 - per ricevere la prima dose, si sono presentati 400 utenti su un totale di 1.400 inoculazioni. Duecento le somministrazioni eseguite tra le 20 e le 24.

Anche sul fronte delle vaccinazioni pediatriche si registra un’accelerazione: gli open day nella provincia hanno prodotto solamente ieri 900 somministrazioni. Il commissario per l’emergenza covid Pino Liberti, presente ieri nella fascia notturna nell’ex mercato ortofrutticolo in veste di medico, eseguendo anamnesi e vaccinando gli utenti, commenta così i dati: «Le iniziative di questi giorni per agevolare le vaccinazioni, comprese quelle obbligatorie, stanno portando buoni risultati. Speriamo di mantenere il trend che ci vede in linea con i dati regionali. La nostra struttura, su indicazione della Presidenza della Regione e dell’assessorato della Salute, ha attivato squadre di medici e informatici adeguate ai numeri in crescita e potenziato un servizio che ci auguriamo di potere estendere al più presto a tutte le strutture vaccinali della provincia».

