Vaccini, commissario Liberti:  «I punti di prossimità funzionano» 

«Il vaccino di prossimità funziona. E il punto mobile rappresenta un'ulteriore opportunità offerta a quanti non si sono ancora immunizzati». Così il commissario per l' Covid Catania, Pino Liberti dopo la due giorni al centro commerciale «I Portali» che ha consentito a titolari, dipendenti e clienti di emergenza di vaccinarsi. L'iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall'assessorato della Salute, coordinata dall'ufficio emergenza Covid di Catania, sarà replicata il 24 e 25 agosto (ore 9-13 e 16-20) al centro commerciale «Porte di Catania ». E la direzione commerciale del centro ha deciso di dare ad ogni vaccinato un coupon omaggio per partecipare al concorso per vincere gift card da 10, 20 o 50 euro. Il punto vaccinale mobile sarà presente davanti all'ingresso porta di Ligne. Sarà allestita un'area anamnesi e un'area per l'attesa post vaccino. Il punto mobile, con medici e, oltre a fare i vaccini forniranno anche informazioni. Chi potrà chiarire dubbi su vaccini, sintomi, quarantena e green pass. E da questa sera la struttura mobile si sposterà ad Acireale in occasione del carnevale estivo. Il camper sarà in piazza Duomo oggi e domani dalle ore 18 alle ore 23 e anche il prossimo fine settimana(28 e 29 agosto).

Pubblicità

«Il vaccino - spiega Pino Liberti - resta l'arma migliore per difendersi. E la doppia dose evita l'ospedalizzazione e le complicanze. Il punto vaccinale itinerante rientra nell'ambito delle attività di prossimità che interessano i siti turistici, quelli della movida e le località balneari. L'obiettivo: incrementare il numero di somministrazioni e di conseguenza il numero di immunizzati». Le richieste per avere la presenza del punto vaccinale mobile arrivano alla mail dedicata: vaccini.serviziessenziali@aspct.it.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA