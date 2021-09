Vaccini, in Sicilia pronte terze dosi per over 80 e sanitari

«Siamo pronti in Sicilia a somministrare la terza dose a over80, personale Rsa e sanitari: aspettiamo soltanto le indicazioni del commissario Figliuolo e poi partiamo». Lo dice all’ANSA il dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca. «Sugli over 80 - sottolinea - in Sicilia abbiamo una copertura dell’80%, e siamo ben felici di potere procedere con la dose aggiuntiva». «I vaccini ci sono - aggiunge - non abbiamo alcun problema di approvvigionamento»

