Vaccini, notte bianca al Maas di Catania per somministrazioni

Il commissario ad acta per l'emergenza covid area metropolitana di Catania Pino Liberti con il presidente del Maas Emanuele Zappia, lanciano l’idea di una notte bianca al M.A.A.S (Mercati Agro Alimentari all’Ingrosso Sicilia) che possa consentire agli operatori esterni di immunizzarsi. «Oggi e domani completeremo le vaccinazioni programmate per gli operatori dell’ortofrutticolo e dell’ittico che ne hanno fatto richiesta», ha detto Liberti, che stamattina è stato in visita alla struttura, dove è stato allestito un hub temporaneo con area anamnesi, somministrazioni e attesa. «Gli spazi ampi della sede - ha aggiunto - hanno consentito ai nostri medici di eseguire il proprio lavoro in maniera fluida ed efficiente. Ci ha fatto molto piacere inoltre constatare che alcuni degli utenti hanno coinvolto anche i familiari, tra cui i figli minorenni», ha commentato il commissario.

Pubblicità

«Durante la pandemia al M.A.A.S. si sono verificati numerosi casi di contagi - ha spiegato dal canto suo Zappia, che ha aggiunto: «Ci siamo chiesti perché alcuni dei nostri operatori non si vaccinassero e, dopo un sondaggio interno, abbiamo appurato che in parte ciò era legato ad un aspetto logistico e lavorativo, poiché, svolgendo i nostri operatori un lavoro notturno, risultava loro difficile recarsi agli hub. Abbiamo quindi pensato di organizzare un servizio specifico all’interno della stessa struttura, ciò è stato possibile grazie alla sensibilità e alla disponibilità del commissario Covid, dell’Asp di Catania e dell’assessorato regionale della Salute. Il tutto è stato organizzato in brevissimo tempo e fin da subito abbiamo raccolto l'adesione di circa 70 persone».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA