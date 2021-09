Vaccini, terze dosi da lunedì in Sicilia. Razza: «Si comincia con i trapiantati»

«Lunedì si parte in Sicilia dai soggetti trapiantati per la terza dose. Tra stasera e domani avremo contezza dell’intera platea dei fragili». Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

L'assessore alla Salute spiega poi cosa sta determinando in questi giorni il calo dei contagi e degli ospedalizzati nell'Isola, che non detiene più il triste primato di essere la prima regione in Italia per i dati registrati: «E' frutto delle disposizioni del governo nazionale e dei provvedimenti settoriali assunti dal presidente della Regione siciliana: questo mix sta producendo la riduzione dei contagi». «Nessuno pensi che il problema sia stato superato - avverte Razza -. Abbiamo bisogno di consolidare questi risultati, ovviamente attraverso il costante impegno nella campagna vaccinale e mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro».

Razza inoltre commenta con l'Ansa l'ipotesi di obbligatorieta del Green pass negli uffici pubblici ma anche nel privato. «Il problema è per quei partiti costretti a dire ora che è bellissimo».Nelle scorse settimane il governo Musumeci aveva adottato un provvedimento che prevedeva l’obbligatorietà del Green pass negli uffici pubblici, anche per l’accesso: tutto si è bloccato per le proteste soprattutto da parte di alcuni alleati come la Lega, ma soprattutto per l’intervento dell’Authority. "Non è la prima volta che disposizioni del governo della Regione siciliana diventano best practice e non per motivi particolari ma semplicemente perché si trattava di misure di buonsenso», conclude Razza.



