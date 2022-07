Covid, via alla quarta dose di vaccino anche in Sicilia: chi può riceverla e come prenotarsi

Dopo l'arrivo dell'autorizzazione per la somministrazione della quarta dose, comunicata dal ministro Speranza, da oggi sarà possibile riceverla anche in Sicilia.

Il second booster (o secondo richiamo) di vaccino anti-Covid verrà somministrato agli over 60 e ai soggetti fragili dai 12 anni in su, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione del booster (terza dose) o dall'ultima infezione successiva al richiamo.

È possibile prenotare la somministrazione, in tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia attraverso la piattaforma di Poste Italiane (tramite link: (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), sia da quella della Regione Siciliana (https://www.siciliacoronavirus.it).

È possibile prenotarsi anche chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

La somministrazione potrà essere fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. «Dopo un periodo di stallo sono ricominciate le richieste per la quarta dose di vaccino anti-Covid», spiega Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) che non vede criticità nelle dosi disponibili quanto piuttosto «nella riduzione del servizio nei mesi estivi e la necessità del recupero di periodi di riposo». «Le farmacie sono pronte ad affrontare questa nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid», afferma il segretario di Federfarma Roberto Tobia che consiglia alle singole regioni «di attivarsi il prima possibile per prendere accordi con le aziende sanitarie locali così da rifornire il prima possibile le farmacie».

Ad oggi - secondo il sito dell’Unità di completamento della campagna vaccinale - sono state somministrate 1.348.490 quarte dosi al 30,49% della platea potenzialmente interessata. «Se l’emergenza è adesso, vaccinatevi e fate il richiamo adesso. Questo non escluderà la possibilità di fare un’altra dose di vaccino bivalente in autunno», sottolinea l’infettivologo americano Anthony Fauci.

Per il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche', «potremmo essere in prossimità del picco, che probabilmente potrebbe arrivare già nei prossimi giorni». Secondo il fisico, dopo settimane in cui si era osservato un incremento dei casi di Covid-19 fino al 50%-60% negli ultimi sette giorni, si rileva un «forte rallentamento», con una crescita del 4%. L’andamento di ricoveri e decessi «continua invece a crescere: i primi sono aumentati del 20%, contro il 30% della settimana scorsa» e «stanno aumentando notevolmente i decessi, con un +43% e un totale di 629 negli ultimi 7 giorni». Sono numeri che, osserva Sestili, «non devono stupirci, considerando che rispecchiano la fase di maggiore crescita dei contagi registrata fra due e tre settimane fa». Vale a dire che i decessi oggi «sono in crescita perché due settimane fa aumentavano i contagi».

