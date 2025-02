10eLotto, vinto un milione di euro a Randazzo

Giochi

Da quando si è diffusa la notizia è iniziata la caccia al fortunato vincitore che ha indovinato tutti i 10 numeri

Vincita milionaria con il 10eLotto nel Catanese. Centrato a Randazzo un 10 da 1 milione di euro. Da quando si è diffusa la notizia è iniziata la caccia al fortunato vincitore che ha indovinato tutti i 10 numeri nel concorso del 10eLotto di martedì 11 febbraio e centra la vincita più alta del 2025. Sempre in Sicilia, a Catania vinti 20mila euro grazie a un 9.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 477,7 milioni di euro da inizio anno.

