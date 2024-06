«15 anni di carcere per l’amante di Matteo Messina Denaro», la richiesta della Procura per la maestra Laura Bonafede

PALERMO

La donna, figlia dello storico boss di Campobello di ;Mazara, Leonardo, è accusata di associazione mafiosa

La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 15 anni di carcere per Laura Bonafede, la maestradi Campobello di Mazara, sentimentalmente legata a Matteo Messina Denaro. La Bonafede, figlia dello storico boss del paese, Leonardo, è accusata di associazione mafiosa. La requisitoria è stata condotta dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo.

La procura di Palermo l’accusa di essere stata un pezzo fondamentale del meccanismo che per 30 anni ha protetto la latitanza di Messina Denaro. I due, insieme alla figlia della donna, Martina Gentile, indagata per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena come la madre, avrebbero vissuto insieme e si sarebbero comunque sempre frequentati.