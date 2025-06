A 45 anni dalla strage di Ustica silenzi e misteri, Mattarella: «Cercare la verità, Paesi amici collaborino»

Cronaca

Era il 27 giugno 1980 quando il Dc-9 dell’Itavia scomparve dai radar. Decollato da Bologna, precipitò al largo della Sicilia

A 45 anni dalla Strage di Ustica restano i misteri e i silenzi. E un nuovo monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Era il 27 giugno 1980 quando il Dc-9 dell’Itavia scomparve dai radar. Decollato da Bologna, precipitò al largo della Sicilia. A bordo c’erano 81 persone, tra cui 13 bambini. Nessuno si salvò, non tutti i corpi furono restituiti dal mare. All’inizio si parlò di un guasto. Poi, lentamente, prese forma l’incubo di uno scontro nei cieli italiani in una guerra mai dichiarata.

Le parole del capo dello Stato