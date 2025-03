A Belpasso l’ultimo straziante saluto a Josephine: una comunità stretta al dolore dei familiari

Nel Catanese

Nella Chiesa Madre i funerali della giovane rimasta incastrata, con la sua auto, tra due tir lungo la Catania-Siracusa

Una Chiesa Madre gremita oggi pomeriggio a Belpasso per dare l’ultimo saluto a Josephine Leotta, la 24enne rimasta vittima ieri mattina di un terribile incidente avvenuto sulla Catania-Siracusa. La morte della giovane, molto conosciuta in città per la sua attività di volontaria di Protezione civile e del gruppo Agesci di Belpasso, ha destato molta commozione e non soltanto e non soltanto nel suo territorio e a Siracusa dove studiava alla facoltà di Architettura. Quell’auto su cui viaggiava da sola rimasta completamente incastrata tra due tir, all’altezza della Galleria San Demetrio, è un’immagine sconvolgente, una situazione in cui nessuno si vorrebbe trovare.