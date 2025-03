A Belpasso oggi lutto cittadino per la morte di Josephine Leotta

L'INCIDENTE SULLA CT-SR

La decisione dell'amministrazione comunale «in segno di commossa partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti»

L’amministrazione comunale di Belpasso ha proclamato, per oggi, il lutto cittadino per la morte, in un incidente stradale avvenuto ieri a Catania, della 24enne Josephine Leotta, che era una volontaria del gruppo di Protezione Civile, «in segno di commossa partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti».

Il Comune invita i «cittadini a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e consone a un evento tanto grave e a osservare, nel corso della giornata, anche nelle scuole cittadine, un minuto di silenzio e raccoglimento». I funerali saranno celebrati alle 16 nella Chiesa Madre di Belpasso.