Ad Adrano un uomo aggredito da un pitbull finisce in ospedale

Nel Catanese

Il cane era scappato da un garage e ha morso il passante ad una gamba

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti ma un uomo ad Adrano, in provincia di Catania, è finito in ospedale, a Biancavilla, dopo essere stato aggredito da un pitbull. Non è la prima volta che la cronaca registra episodi simili che talvolta hanno avuto esiti nefasti con il decesso degli aggrediti.

Il cane era scappato da un garage e ha aggredito l’uomo, un passante che ha riportato un morso alla gamba e che è successivamente caduto fratturandosi l’omero. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Adrano che hanno soccorso l’uomo e hanno chiamato l’ambulanza. Poi per il pitbull sta procedendo la polizia locale di Adrano, che sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso anche con il supporto dei veterinari Asp.

