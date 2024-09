A Caltanissetta ancora proteste per l’acqua e il sindaco ha un malore in diretta tv

LA CRISI IDRICA

Necessario l'intervento di un'ambulanza per il primo cittadino Walter Tesauro, alle prese con la crescente esasperazione dei cittadini

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha accusato un malore durante la diretta della trasmissione «L’aria che tira» su La7 sull’emergenza idrica che da mesi sta colpendo la città. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stata inviata un’ambulanza. Il sindaco all’improvviso è diventato pallido chiedendo di interrompere la diretta; dopo l’intervento dei sanitari si è ripreso.

Oggi a Caltanissetta è il nono giorno di proteste in piazza per la distribuzione idrica che in alcune contrade non avviene da tre mesi e in città con turni che raggiungono i dieci giorni.

Ieri nella tarda mattinata Caltaqua ha reso noto il calendario della distribuzione idrica aggiornato fino al 30 settembre, a seguito della parziale ripresa della fornitura da parte di Siciliacque ai serbatoi comunali. Il calendario riguarda Caltanissetta, San Cataldo, Santa Caterina e Serradifalco.

Il calendario naturalmente allunga ancora il disagio dei molti utenti delle zone che attenderanno ancora l’acqua due o tre o quattro giorni, in aggiunta all’interruzione dell’erogazione nei giorni scorsi per i lavori negli acquedotti esterni.