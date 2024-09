A Catania insulti e spintoni degenerano in rissa una donna sfregiata e due agenti feriti

Indaga la polizia

A contendersi la scena è stato un gruppo di cittadini di nazionalità dominicana tra cui due donne

La lite a tarda sera nella zona tra via Alfonzetti e viale della Libertà con tanto di poliziotti intervenuti per sedare gli animi, aggrediti e una donna sfigurata con un oggetto tagliente. Come riporta il nostro quotidiano in edicola oggi, a contendersi la scena è stato un gruppo di cittadini di nazionalità dominicana tra cui due donne che dalle parole sono passate ai fatti. Prima la violenza verbale, poi le urla, gli insulti e gli spintoni fino ai graffi e ai colpi inferti al viso di una delle due donne per cui è stato necessario il trasferimento in ospedale. La giovane, ferita, è stata soccorsa e visitata dai medici del Garibaldi Centro che con una prognosi di 25 giorni le hanno diagnosticato una ferita da lacerazione permanente.Sono stati gli schiamazzi di una sera di inizio settembre ad attirare l’attenzione di un residente che si è affacciato alla finestra e che dopo essersi reso conto di quanto stava accadendo ha allertato il 112.Sul posto è intervenuta una Volante della polizia che dopo avere cercato di riportare la calma ha proceduto a identificare i partecipanti alla lite. È stato nel momento in cui gli agenti hanno chiesto le generalità dei cittadini dominicani che tre di loro si sono scagliati contro i poliziotti e i hanno aggrediti.Indagini sono ancora in corso.

