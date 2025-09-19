Manifestazioni
A Catania la marcia dei mille per lo “stop alla genocidio”, Landini: «Non accettiamo la logica folle del profitto e del riarmo»
Il leader nazionale della Cgil sta partecipando alla manifestazione partita da piazza Università
E’ partito dalla centrale piazza Università di Catania il corteo per la pace della Cgil alla presenza di oltre un migliaio di persone. Dietro al lungo striscione “Stop al genocidio” anche il leader nazionale della Cgil Maurizio Landini. Tante le bandiere che sventolano tra quelle di varie sigle della Cgil, ma anche della Palestina, della pace, di Amnesty international e di Legambiente. Il corteo arriverà al Castello Ursino dove Maurizio Landini terrà un comizio.
«Quando si mette al centro solo il profitto ed il mercato, le persone non esistono più. Questa logica folle che sta portando di nuovo il mondo alla guerra ed al riarmo, noi non siamo disponibili ad accettarla. Vogliamo dare voce, e daremo voce e rappresentanza, a quello che riteniamo pensa la maggioranza delle persone», ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA